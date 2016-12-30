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Австрийское правительство хочет добиться смягчения санкций ЕС в отношении России, которые были наложены из-за событий в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в интервью немецкому журналу Spiegel.

Австрия с января 2017 года будет председательствовать в ОБСЕ и намерена добиваться через организацию изменения санкционной политики в отношении РФ. «Мы должны снова возродить доверие в Европе и перейти с пути санкций за системой наказаний на путь создания системы стимулирования», - заявил Курц, сообщает УНИАН.

До сих пор был в ЕС господствовало мнение о том, что антироссийские санкции не будут сняты, пока Россия не выполнит условий Минских договоренностей полностью, отмечает издание.

Spiegel напоминает, что министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер летом делал аналогичную попытку по санкциям проти России. «Если мы добьемся значительного прогресса (в выполнении Минских договоренностей. - Ред.), на мой взгляд, можно ослабить санкции последовательно», – сказал тогда Штайнмайер, вызвав недовольство берлинской канцелярии.

Напомним, ранее вице-канцлер Австрии и министр экономики Райнхольд Миттерленер выступил за постепенную отмену санкций против России. 
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