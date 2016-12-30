Кабинет Министров разрешил украинским военным сбивать самолеты, нарушившие государственную границу Украины.

Соответствующее постановление №1012 от 28 декабря, которым уточняются возложенные на Вооруженные силы Украины задачи по обеспечению неприкосновенности воздушного пространства Украины, обнародовано на правительственном портале.

Так, разрешается «уничтожение воздушных судов вооруженных формирований других государств, нарушивших государственную границу Украины и применяют оружие и/или проводят десантирование личного состава, боевой техники, в том числе уничтожение беспилотных воздушных судов, нарушивших государственную границу Украины или применяются в воздушном пространстве Украины с целью осуществления террористического акта, ведения разведки, постановки помех, обеспечения связи незаконных вооруженных формирований».

«Дежурные силы применяют оружие и боевую технику после предупредительного огня из пушечного вооружения дежурных самолетов-перехватчиков (вертолетов) для: пресечение нарушений государственной границы Украины воздушными судами вооруженных формирований других государств, которые не выполняют команд (сигналов) дежурных самолетов-перехватчиков (вертолетов); рекращения противоправных действий воздушных судов, если они используются с целью осуществления террористического акта в воздушном пространстве Украины, в том числе в районе проведения антитеррористической операции», – говорится в документе.

Также отмечается, что право принятия решения об открытии дежурными самолетами-перехватчиками (вертолетами) предупредительного огня и огня по цели предоставляется министру обороны, начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил, командующему Воздушных сил Вооруженных Сил или лицам, исполняющие их обязанности.

«Командирам экипажей дежурных самолетов-перехватчиков (вертолетов), кораблей (катеров), наземных средств противовоздушной обороны предоставляется право самостоятельно открывать огонь по воздушным судам вооруженных формирований других государств, нарушивших государственную границу Украины и применяют оружие», – сказано в документе.