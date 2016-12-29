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Украинская сторона в одностороннем порядке передала представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей 15 человек. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Украина в формате обмена «пятнадцать – ноль» передала представителям т.н. «ДНР/ЛНР» сторонников НВФ, ранее задержанных за участие в незаконных группировках», - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что Украина пошла на такой жест доброй воли в надежде окончательно «разморозить» процесс обмена пленными.

«Мы готовы идти на уступки в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть наших пленных в семьи», - подчеркнул председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

По его словам, Украина также инициировала обмен 58 украинских пленных на 228 сторонников НВФ. «СБУ будет прилагать максимум усилий, чтобы этот обмен состоялся до Рождественских праздников», - сказал Грицак.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко написала в Facebook, что среди переданных представителям ОРДЛО 6 женщин, также пожилые люди и те, кто болен.
ForUm

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