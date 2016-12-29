Сегодня, 29 декабря, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял доктрину информационной безопасности Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства информационной политики.

«Этот документ – наше политическое видение, направленное на обеспечение национальной безопасности Украины в информационной сфере», – заявил министр информационной политики Юрий Стець.

В МИП подчеркнули, что доктрина определяет национальные интересы в информационной сфере, цели, задачи, принципы, направления, приоритеты и механизмы формирования и реализации государственной информационной политики.

В документе отмечается, что приоритетами государственной политики в информационной сфере являются в частности: создание и развитие структур, отвечающих за информационно-психологическую безопасность, прежде всего в Вооруженных силах Украины, с учетом практики государств-членов НАТО, развитие и защита технологической инфраструктуры обеспечения информационной безопасности Украины; обеспечение полного покрытия территории Украины цифровым вещанием, прежде всего приграничных и временно оккупированных территорий и тому подобное.

Документ проработан аппаратом СНБО, также он включает замечания от Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики, МОУ, СБУ, НИСИ.

Документ разработан Экспертным советом при МИП, в состав которой входят народные депутаты Украины, эксперты в области информационной безопасности, ученые, журналисты и представители общественности. Кроме того, этот документ обсуждался с европейскими партнерами.