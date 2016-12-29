Главная военная прокуратура сообщила о подозрении главарю незаконного вооруженного формирования «Всевеликое войско Донское» Николаю Козицыну. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Урод из великого войска донского Козицын 27 декабря 2016 года собственноручно получил подозрение от Военной прокуратуры Украины. Движемся в Международный уголовный суд над агрессором», – отметил он.

По словам Матиоса, следователем составлено сообщение о подозрении Козицыну в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (организация незаконного лишения свободы, совершенного в отношении более двух лиц, по предварительному сговору группой лиц, которое сопровождалось причинением физических страданий, с применением оружия), ч. 1 ст. 438 (предание приказов о совершении жестокого обращения с гражданским населением), ч. 2 ст. 187 (разбой, направленный на завладение чужим имуществом, совершенный по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 357 (незаконное завладение паспортом и другими важными личными документами, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

«Собранными доказательствами установлено, что Козицын в апреле 2014 года на территории Российской Федерации создал незаконное вооруженное формирование «Всевеликое войско Донское» из числа граждан РФ и других лиц, во главе которого незаконно вторгся на территорию Украины и до ноября 2014 года в Луганской области в составе террористической организации «ЛНР» организовывал и непосредственно участвовал в нападениях на участников антитеррористической операции. Кроме того, Козицын М.И. организовывал совершение подчиненными ему террористами разбойные нападения на волонтеров, журналистов, священнослужителей и других гражданских лиц из числа местных жителей с целью завладения их имуществом, незаконное лишение свободы и содержание в нечеловеческих условиях, избиения, издевательства, пытки и другое жестокое обращение с пленными, в том числе беременными женщинами», – отметил он.

По информации Матиоса, 27 декабря сообщение о подозрении с помощью международной курьерской службы было доставлено на территорию Российской Федерации по месту жительства Козицына и вручено ему лично.

«Подозреваемый объявлен в государственный розыск. Готовятся ходатайства следственного судьи о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования», – подчеркнул он, отметиа, что за совершение инкриминируемых Козицыну особо тяжких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.