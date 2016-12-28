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Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему заместителю командира взвода одной из оперативных рот ПМОП «Беркут» при ГУ МВД Украины в городе Киеве в превышении власти и служебных полномочий, которые сопровождались насилием, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пытки и в умышленном препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Действия подозреваемого квалифицированы по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 365 УК Украины (в редакции от 07.04.2011).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой в настоящее время должности командира взвода полка милиции особого назначения № 1 Главного управления национальной полиции Украины в городе Киеве.

Всего за этим эпизодом сообщено о подозрении 17 лицам, в отношении 5-ти обвинительные акты рассматриваются в суде, 10 человек находятся в розыске, в отношении еще одного подозреваемого следствие завершено – происходит ознакомление с материалами производства.

Досудебное расследование по установлению других организаторов и исполнителей этих преступлений продолжается.

Напомним, 14 декабря был задержан бывший сотрудник столичного спецподразделения милиции «Беркут», который разыскивался за превышение власти и незаконное задержание по предварительному сговору с другими бойцами 18 активистов общественного движения «Автомайдан» в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улицах Щорса и Грушевского в Киеве, сопровождавшееся применением к ним насилия и повреждением 11 их автомобилей.
ForUm

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