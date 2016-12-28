Кабинет Министров Украины утвердил выплату с 2017 года минимальных академических стипендий студентам высших учебных заведений на уровне 1100 тыс. грн.
Об этом в Twitter сообщил вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.
«Правительство приняло постановление об академических стипендиях: со следующего года для вузов 3-4 уровня аккредитации обычная стипендия – 1100 грн, повышенная – 1400 грн», – написал он.
Напомним, ранее Минобразования представило новый порядок начисления стипендий.
По данным премьер-министра Владимира Гройсмана, размер стипендиального фонда для студентов на 2017 год увеличен на 576 миллионов гривен.
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