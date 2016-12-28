Интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги в 21 области Украины и Киеве. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook Центра по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения.

«За 51 неделю 2016 года (12–27 декабря) заболели гриппом и ОРВИ 419 тыс. 427 человек, из них 61,7% составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости составляет 984,8 на 100 тыс. населения, что на 11,3% больше прошлой неделе. Удельный вес госпитализированных среди лиц, обратившихся за медицинской помощью, больше чем на прошлой неделе на 33,2%: 17387 человек (4,1% от заболевших), из них 70,3% детей в возрасте до 17 лет», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, на 51 неделе летальных исходов от гриппа не зарегистрировано.

Также отмечается, что самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киевской области – 1751,6, наименьший – в Харьковской - 535,7 на 100 тыс. населения. На отчетной неделе темп прироста среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 9,8% и 6,5% соответственно. Значительные темпы прироста заболеваемости наблюдаются в западном регионе.

«На 51 неделе 2016 года в 21 областях Украины и г. Киеве интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги от 1,5% в Луганской до 71,6% – в Киевской, в Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Черновицкой областях зарегистрировано превышение показателей более чем в 2 раза. В Одесской, Ивано-Франковской и Харьковской областях показатели находятся ниже эпидемического уровня», – сказано в сообщении.