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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в среду представил проект среднесрочного плана приоритетных действий Кабмина на период до 2020 года. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе правительства.

«Я бы хотел сегодня, чтобы мы очень ясно дали сообщение украинцам, куда мы идем, что мы получим, какой будет результат нашей дальнейшей работы и имеем очень конкретные приоритеты развития государства с 2017 по 2020 год», - подчеркнул он.

Среднесрочный план приоритетных действий правительства на период до 2020 года – инклюзивный документ. Над его подготовкой работали министерства с профильными экспертами. Правительство открыто к дальнейшему обсуждению среднесрочного плана, отметил Гройсман и призвал приобщаться к этому в течение месяца представителей СМИ и общественности.

План базируется на 5 основных приоритетах и ​​содержит 85 направлений деятельности правительства в течение 2017-2020 годов, направленных на осуществление последовательных и комплексных реформ. Среди главных приоритетов: экономический рост, эффективное управление, развитие человеческого капитала, установление верховенства права и борьба с коррупцией, безопасность и оборона.

<span title="ми будемо надавати сервіси, щоб люди нормально відчували середовище, в якому вони живуть, як будемо підвищити соціальні стандарти, як люди будуть отримувати заробітні плати" ,="" -="" наголосив="" Прем'єр-міністр."="">
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