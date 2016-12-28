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Российские следователи возбудили уголовное дело после появления в интернете видеозаписи жестокой расправы над медведем в Якутии, сообщает ВВС.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, сопряженное с применением садистских методов, совершенное группой лиц»)», - говорится в сообщении ведомства.

Видеозапись, на которой вахтовики в Якутии на двух грузовых машинах «Урал» специально догоняют и наезжают на медведя с криками «Дави его, дави!», была выложена на портале «Якутск. Онлайн» вечером 26 декабря.

Следствие уже установило, что автомашины, запечатленные на видео, принадлежат организации, осуществляющей работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы в Якутии.

«По данным следствия, на кадрах видеосъемки запечатлены работники, которые осуществляли работу вахтовым методом на территории Булунского района. Следователем установлено местонахождение транспортных средств и уже произведен их осмотр», - сообщили в СК.

В пресс-службе Минприроды региона уточнили, что машины принадлежат мирнинскому филиалу Якутгеофизики.

Статья о жестоком обращении с животными предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

 

 
ForUm

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