Президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в аннексированный Крым из материковой России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ, сообщает ТАСС.

По информации агентства, запуск газопровода «Краснодарский край - Крым» позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей на полуострове.

«Это еще одно очень важное решение для развития Крыма на длительную перспективу. Имею в виду, что поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса, развитие в социальной сфере Крыма и Севастополя», - сказал Путин на церемонии запуска газопровода.

По словам Путина, на базе поступающего газа на полуострове в 2017-2018 году будут построены две электростанции мощностью по 470 мегаватт, которые закроют текущие потребности полуострова в электроэнергии. Также, по словам президента, за четыре года в Крыму должно быть построено и реконструировано 70 километров магистральных газопроводов и 2,5 тысячи километров межпоселковых газопроводов и восемь газоперекачивающих станций.

Общая протяженность газопровода составляет 358,7 км, включая двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также газопровод-отвод на Симферополь протяженностью 27,3 км.