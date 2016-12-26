также в разделеОбщество
Ветераны АТО начинают блокаду оккупированного Донбасса 9
На Житомирщине перевернулся микроавтобус, погибла женщина 9
У Авакова заявили о снижении уровня преступности 9
Полторак: РФ поддерживает срыв НВФ перемирия 30
Активисты движения «Украинский выбор ― Право народа» провели благотворительные акции для детей 15
В 2016 году в боях на Донбассе погибли 211 военных 16
«Л/ДНР» решили передать Савченко двух пленных женщин 152
На Одесчине действовала банда псевдосбушников 81
Морг заполнен убитыми: разведка озвучила потери НВФ 157
Шкиряк считает, что Ту-154 могли подорвать российские спецслужбы 83
СМИ: Скандальный корпоратив фискалов стоил 1 миллион 190
В Черкассах протестуют против нового главы облполиции 97
ГПУ возбудила дело против прокуроров, ведущих дело Кузьмина 68
Донецкая фильтровальная станция снова работает 16
Грицак о визите Порошенко в СБУ: У нас очень вкусный кофе 43
Савченко рассказала СБУ о поездке в Минск 55
«Режим тишины» в НВФ: пьянство, наркотики и грабежи 86
НВФ спустя 5 дней передали ВСУ тела двух погибших военных 58

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская прибыла в СИЗО Симферополя для встречи с заключенными, которые удерживаются в Крыму. Об этом сообщил руководитель секретариата омбудсмена Богдан Крикливенко. 

«После 3 месяцев и особо сложных 2 последних суток переговоров нам удалось получить возможность встречи с политическими заключенными, которые удерживаются в Крыму, а также теми осужденными, кто обратился с просьбой о передаче на материковую часть. Мы просили встречи с 42 лицами, нам предоставили возможность встретиться с тремя, в том числе с Ахтемом Чийгозом», - написал он в Facebook. 

Лутковская вместе с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой находятся на территории СИЗО г. Симферополя. 

Как сообщал ForUm, Чийгоз был задержан 29 января 2015 года. Его подозревают в организации и участии в массовых беспорядках  в день проведения митинга у стен ВР АРК 26 февраля 2014 года.

12 декабря подконтрольный России суд Крыма продлил срок ареста Чийгоза до 8 апреля 2017 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги
Ботинки зимние