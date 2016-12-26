Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская прибыла в СИЗО Симферополя для встречи с заключенными, которые удерживаются в Крыму. Об этом сообщил руководитель секретариата омбудсмена Богдан Крикливенко.

«После 3 месяцев и особо сложных 2 последних суток переговоров нам удалось получить возможность встречи с политическими заключенными, которые удерживаются в Крыму, а также теми осужденными, кто обратился с просьбой о передаче на материковую часть. Мы просили встречи с 42 лицами, нам предоставили возможность встретиться с тремя, в том числе с Ахтемом Чийгозом», - написал он в Facebook.

Лутковская вместе с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой находятся на территории СИЗО г. Симферополя.

Как сообщал ForUm, Чийгоз был задержан 29 января 2015 года. Его подозревают в организации и участии в массовых беспорядках в день проведения митинга у стен ВР АРК 26 февраля 2014 года.

12 декабря подконтрольный России суд Крыма продлил срок ареста Чийгоза до 8 апреля 2017 года.