Это был год, от которого ожидали многого. Год XXXI летних Олимпийских игр и второго в истории украинской сборной по футболу Евро. Впрочем, чудес, похоже, не бывает.

Проявили себя те, кто и должен был проявить, а особых сенсаций со знаком «плюс» не было. Поэтому, несмотря на насыщенность года событиями, ярких побед было не так уж и много.

Пять побед

Подвиг паралимпийцев

С XXXI летних Олимпийских игр в бразильском Рио-де-Жанейро украинцы привезли рекордное количество медалей – 117: 41 золотую, 37 серебряных и 39 бронзовых. В общем медальном зачете наша команда уступила лишь китайцам и британцам.

Наибольшее количество медалей завоевали пловцы. Харьковчанин Максим Крипак (среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата) выиграл пять золотых и три серебряных награды. Другой представитель плавания Евгений Богодайко из Полтавы получил четыре золотых, три серебряных и две бронзовых награды.

У Елизаветы Мерешко из Херсона - четыре «золота» и «бронза». Денис Дубров из Днепра выиграл три золотых, три серебряных и две бронзовых медали.

Золото Верняева и Чебана

Представители олимпийской сборной соревнования в Рио завершили на две недели раньше паралимпийцев.

С этих Игр Украина привезла наименьшее количество золотых медалей – только две. Однако обе победы были памятными и яркими.

Гимнаст из Донецка Олег Верняев мог, кроме всего прочего, завоевать золото в гимнастическом многоборье. Перед заключительным шестым видом он лидировал, опережая на бал непобедимого японца Кохеи Учимуру. Выполнив чисто упражнение на перекладине, Олег, казалось бы, гарантировал себе золото. Однако украинец отработал просто чисто, а его соперник выступил на том же снаряде блестяще. Судьи баллов не пожалели и вывели японца на первое место, отдав ему второе золото подряд в многоборье.

А Верняев получил свою награду высшей пробы в отдельных видах – в упражнении на брусьях. С оценкой 16,041 он был для соперников недосягаем. После награждения Олег сказал, что в следующем олимпийском цикле сосредоточится только на многоборье. «Хочу победить Учимуру у него дома. В Токио», - подчеркнул Верняев.

А вот каноист из Одесской области Юрий Чебан выиграл Олимпиаду второй раз подряд.

В отличие от 2012-го, его победа стала сюрпризом для многих. Чебан много пропустил из-за травмы. Олимпийскую лицензию получил в последний момент, в финал в Рио пробился только после апелляции, показав худшее время в решающем заезде. Однако в финале Юрий лидировал от старта до финиша. Его каноэ в сине-желтых цветах с изображением казака пересекло финишную линию первым благодаря техничному нырянию Юрия в решающий момент.

Пояс Ломаченко

В 2016-м двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко дважды отстаивал титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе. В июне Ломаченко в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке нокаутировал в пятом раунде пуэрториканца Романа Мартинеса, а в ноябре заставил ранее непобедимого Николаса Уолтерса из Ямайки признать свое поражение после седьмого раунда.

«Я поражен, потому что не встречал еще такого сильного соперника, - сказал после боя Уолтерс. - Ломаченко - невероятный. У меня не было шансов его победить».

Теперь промоутер украинца Боб Арум хочет организовать бой-реванш Ломаченко с чемпионом мира по версии WBC Салидо из Мексики, которому Василий проиграл во втором своем поединке. Всего на профессиональном ринге украинец провел лишь семь боев (в шести одержал победу). В третьем поединке он получил пояс чемпиона мира, а в следующих четырех это звание отстаивал.

Никому еще в истории бокса не удавалось выиграть чемпионский пояс так рано и потом столько раз его защищать.

Кубок Гаприндашвили

На 42-й шахматной Олимпиаде в столице Азербайджана Баку украинские мужчины стали вторыми после американцев, а женская команда уступила лишь китаянкам и полькам. В общем зачете украинская сборная выступила стабильно и по сумме очков стала первой, получив тем самым второй в своей истории Кубок Ноны Гаприндашвили.

Все шансы победить имела отдельно взятая мужская команда. Более того, после победы Павла Эльянова в заключительной партии над словенцем Александром Белявским украинцы уже даже праздновали победу.

Впрочем, радость была преждевременной. Оказалось, что в таблицу был неправильно внесен результат одной из партий матча Германия - Эстония, и это повлияло на общее распределение мест. После пересчета чемпионами объявили американцев.

Баскетбольная сборная выходит на Евробаскет

Зато благодаря немцам Украина поедет на четвертый кряду Евробаскет.

В отборочном цикле команда Евгения Мурзина выступила не очень убедительно. Одержав победу в четырех поединках против болгар и Косово, украинцы проиграли обе встречи основному сопернику - команде Словении.

Причем после поражения в заключительном матче турнира сине-желтая сборная, казалось, была обречена. Помогла Германия, которая в поединке своей группы разгромила на выезде Нидерланды со счетом 51:82.

Благодаря этому украинцы при равных с голландцами показателях по набранным очкам получили лучшую разницу мячей и вышли на Евробаскет-2017, который пройдет в Израиле.

22 ноября в Стамбуле жребий определил украинцам в соперники команды Израиля, Литвы, Грузии, Италии и той же Германии. Стартует чемпионат Европы по баскетболу 31 августа.

Пять провалов

Футбольная сборная Украины на Евро-2016

В своем квартете команда Михаила Фоменко считалась основным претендентом на выход из группы после сборной Германии. И Евро-2016 во Франции Украина покинула с тремя поражениями в трех матчах и антирекордом финальных первенств. С учетом домашнего Евро-2012, украинцы проиграли «всухую» пять матчей подряд.

Причин неудачи могло быть несколько. Одна из главных – наставник сборной Михаил Фоменко утратил рычаги управления командой после того, как ему в помощники исполком Федерации футбола Украины назначил Андрея Шевченко. Причем уже тогда было понятно, что именно обладатель Золотого мяча-2004 будет возглавлять команду после Евро.

Еще один причина – натянутые отношения между игроками разных клубов после чемпионата Украины.

Третий фактор – кадровые ошибки тренерского штаба как при формировании списка 23-х участников Евро, так и при выборе основного состава.

11 олимпийских наград

До сих пор худшим для украинской олимпийской сборной считалось выступление на Играх-2000 в Сиднее. Но тогда украинцы получили привычные для себя 23 награды. Другое дело, что только три из них - золотые.

В Рио-де-Жанейро наша команда получила лишь 11 медалей (две золотых, пять серебряных и четыре бронзовых).

Еще одно золото мог получить борец греко-римского стиля Жан Беленюк. Но его в решающей схватке против россиянина Давита Чакветадзе засудил Темо Казарашвили.

Это был провал, но он был запрограммирован двумя десятилетиями бездеятельности нескольких поколений отечественных спортивных чиновников. Государство исчерпало оставленный с советских времен кадровый и материально-технический потенциал, ничего нового взамен не создав. Особенно впечатляющим был провал в боксе – виде спорта, который обычно приносил украинцам больше всего медалей.

Также без наград вернулись и представители других видов единоборств - вольной и женской борьбы, а также дзюдо.

Самая низкая посещаемость футбольного чемпионата

Средняя посещаемость футбольных игр упала до 4377 зрителей – такого низкого показателя у элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу еще не было. До сих пор самый низкий уровень посещаемости был зафиксирован во время первенства-2015/2016 - чуть больше 5000 болельщиков.

Причин падения зрительского интереса может быть несколько. С началом военных действий на востоке страны некоторые команды лишились возможности играть на своем поле.

Все клубы урезали бюджеты, и это сказалось на их кадровом потенциале. Отдельные команды играют фактически молодежными составами.

Наблюдается рекордно низкое количество клубов Премьер-лиги – 12.

Результаты большинства матчей прогнозируемы, вдобавок ко всему прочему, отдельные команды запятнали свое реноме участием в странных поединках. ФФУ декларирует желание проводить расследования подобных случаев, однако реальных результатов пока нет.

Четыре утраченных награды

Всемирное антидопинговое агентство активно использует новые технологии выявления запрещенных препаратов в добинг-пробах спортсменов, которые были сделаны на предыдущих Олимпиадах.

Среди прочих свои олимпийские награды вынуждены были вернуть и четверо украинцев - легкоатлеты Александр Пятница и Денис Юрченко, а также тяжелоатлетки Наталья Давыдова и Юлия Калина.

Пятница завоевал «серебро» Олимпиады 2012 года в Лондоне, Юрченко и Давыдова выиграли «бронзу» в Пекине в 2008, а Калина получила медаль такой же пробы в 2012-м. Кроме того, были аннулированы результаты прыгуньи в высоту Виты Паламарь.

До того Украину лишали олимпийских наград еще четыре раза. Речь идет об олимпийском чемпионе Афин-2004 по толканию ядра Юрие Белоноге, представительнице академической гребли Елене Олефиренко, тяжелоатлетке Ольге Коробко и легкоатлетке Людмиле Блонской.

Исчезновение последней украиноязычной спортивной газеты

В конце 90-х - начале 2000-х годов издание «Український футбол» было ежедневным и некоторое время могло похвастаться почти пятисоттысячным тиражом.

Газета начала выходить в 1991 году как дополнение к изданию «Молодь України» и постепенно стала самым популярным изданием о самой популярной игре.

Однако в середине 2000-х «Український футбол» столкнулся с финансовыми трудностями. «Выжить» самоокупаемой газете становилось все труднее, а спонсора найти не удалось.

Вместе с тиражом упала частотность выхода. Сейчас журналисты, надеясь все же спасти «УФ» от судьбы остальных печатных украиноязычных спортивных изданий, выпускают газету раз в неделю на восьми страницах фактически за свой счет.