Благодаря изменениям в работе таможенной службы ежемесячно она дает перевыполнение планов поступлений таможенных платежей в 1,5-2 и более миллиардов гривен. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Нам удалось с августа изменить в лучшую сторону работу украинской таможни. Мы каждый месяц даем перевыполнение на 1,5-2 и более миллиардов гривен платежей», - отметил председатель правительства.

Он отметил, что еще десятки миллиардов гривен сегодня находятся «в тени». Благодаря, в том числе, принятым изменениям в налоговое законодательство, эти средства удастся вывести «из тени» и заставить работать на госбюджет и государство, отметил Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул, что украинская таможенная служба серьезно поражена коррупцией. По его словам, она требует дальнейших системных изменений - полумеры не будут эффективными.

Гройсман отметил, что правительство аккумулировало ресурсы для технической модернизации и изменений системы работы таможенной службы.

Он также напомнил, что правительство создаст рабочую группу совместно с народными депутатами Украины относительно реформы украинской таможни.