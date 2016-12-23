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Благодаря изменениям в работе таможенной службы ежемесячно она дает перевыполнение планов поступлений таможенных платежей в 1,5-2 и более миллиардов гривен. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Нам удалось с августа изменить в лучшую сторону работу украинской таможни. Мы каждый месяц даем перевыполнение на 1,5-2 и более миллиардов гривен платежей», - отметил председатель правительства.

Он отметил, что еще десятки миллиардов гривен сегодня находятся «в тени». Благодаря, в том числе, принятым изменениям в налоговое законодательство, эти средства удастся вывести «из тени» и заставить работать на госбюджет и государство, отметил Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул, что украинская таможенная служба серьезно поражена коррупцией. По его словам, она требует дальнейших системных изменений - полумеры не будут эффективными.

Гройсман отметил, что правительство аккумулировало ресурсы для технической модернизации и изменений системы работы таможенной службы.

Он также напомнил, что правительство создаст рабочую группу совместно с народными депутатами Украины относительно реформы украинской таможни.
ForUm

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