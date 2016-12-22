Генеральная прокуратура проверяет активистов партии «Братство» и организации «Правый сектор» на причастность к убийствам правоохранителей во время Евромайдана.

Об этом говорится в определениях Печерского районного суда от 16 декабря, передают Українськi Новини.

Согласно документу, Генпрокуратура расследует убийство 13 сотрудников Внутренних войск Министерства внутренних дел и бойцов спецподразделения «Беркут» 18 - 20 февраля 2014 года.

«На предмет причастности к совершению указанных преступлений проверяются лица из числа членов организации «Правый сектор», которые в период акций протеста и после их окончания занимали 6-й этаж гостиницы «Днепр», откуда они были выселены в январе 2015 года», - сказано в тексте документа.

В ходе осмотра гостиницы были изъяты документы ПС, в частности листы бумаги с фамилиями активистов, а также номера мобильных телефонов лиц.

Суд предоставил Генпрокуратуре доступ к информации о звонках с указанных номеров телефонов.

Также на предмет причастности к убийствам милиционеров проверяются члены «Братства».

«Кроме этого, к совершению указанных преступлений могут иметь отношение члены Всеукраинской политической партии «Братство», - говорится в определении суда.

Суд также предоставил следователям доступ к телефонам активистов партии.

Кроме того, Генпрокуратура проверяет причастность водителя автомобиля Honda, в багажнике которой был обнаружен карабин NorincoCQ-A, к убийству правоохранителей в центре Киева.

Данный автомобиль был 18 февраля 2014 года заблокирован активистами на ул. Институтской, но после вмешательства депутата Верховной Рады Сергея Пашинского был освобожден.

Суд дал доступ следователям к телефонным соединениям водителя автомобиля.

Напомним, бывший командующий Внутренними войсками Министерства внутренних дел Станислав Шуляк отрицает наличие приказа на применение спецсредств против активистов Евромайдана.