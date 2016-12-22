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Нидерланды могут завершить процесс ратификации Соглашения об ассоциации Украина-Евросоюз уже в начале 2017 года.

Об этом на брифинге заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает Укринформ.

«Вчера в парламенте Нидерландов состоялись слушания, на которых выступал премьер-министр Рютте, и на этих слушаниях все политические партии заявляли свои позиции о дальнейшем завершении ратификации Соглашения об ассоциации. Сейчас я очень оптимистично настроена относительно завершения этой процедуры уже в январе», - сказала Зеркаль.

Она добавила, что по результатам вчерашних слушаний ратификацию Соглашения решили поддержать не только коалиционные партии парламента Нидерландов, но и Партия зеленых, которая в нее не входит. «Это фактически разблокирует эту проблему, по крайней мере, в нижней палате», - подчеркнула Зеркаль.

Напомним, 16 декабря правительство Нидерландов одобрило законопроект, необходимый для ратификации парламентом ассоциации Украина-ЕС.
ForUm

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