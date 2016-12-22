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За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения АТО погибших в рядах украинских войск нет, 11 военнослужащих получили ранения.

Об этом на брифинге заявил представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр.

«За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 11 военнослужащих получили ранения на Светлодарской дуге в результате вражеских обстрелов», - отметил он.
ForUm

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