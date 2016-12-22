также в разделеОбщество
В мэрии Энергодара проводят обыски 16
Журналистка: На одного освобожденного из плена приходится по нескольку «освободителей» 26
Порошенко наградил 72 бойцов АТО 12
Дело патрульного Олийныка направили в суд 40
Шлапак: Система оплаты труда и кадровая политика «ПриватБанка» не изменятся 20
Журналист: Фискалы с размахом отгуляли корпоратив 198
РФ прислала на Донбасс очередной гумконвой 27
Отчет: Российские хакеры отслеживали артиллерию ВСУ через устройства на Android 66
НВФ уже не пытаются атаковать украинские позиции на Светлодарской дуге 45
В очередях на границе с Польшей стоят 1100 автомобилей 94
Шлапак: «ПриватБанк» успешно стабилизирован 48
Американские беспилотники оказались неэффективными в войне на Донбассе 92
Порошенко помиловал 9 осужденных, которых планируют передать НВФ 36
НВФ продолжают обстрелы по всей линии фронта 30
21 декабря. Картина дня 143
Контактная группа во время скайп-встречи 23 декабря обсудит освобождение заложников 25
Обещанные 30-градусные морозы завтра в Украину не придут 153
«Укравтодор»: 97% украинских дорог находятся в плохом состоянии 43

Госпогранслужба Украины в очередной раз рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Россию без лишней необходимости. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

«Граждане Украины, которые в силу обстоятельств вынуждены часто посещать Российскую Федерацию, жалуются на психологическое и даже физическое давление со стороны правоохранительных органов страны-агрессора», - отметил он.

По его словам, спецслужбы РФ ведут учет граждан Украины, которые постоянно ездят в Россию с помощью пограничной базы «Каскад-Поток».

Слободян подчеркнул, что в зоне риска находятся лица, которые постоянно пересекают украинско-российскую границу по частным делам, имеют родственников в приграничных районах РФ или автомобиль российской регистрации.

«При срабатывании базы «Каскад-Поток», российские пограничники изымают у гражданина Украины паспорт и докладывают старшему смены или инициатору постановки на контроль. Личность и транспортное средство выводят из общего потока для ожидания прибытия инициатора», - рассказал пресс-секретарь.

Он также добавил, что в ходе опроса спецслужбы запугивают украинских граждан и угрожают запретить въезд на территорию РФ. Иногда встречаются случаи вымогательства денежных средств. В основном задаются вопросы о личном участии в АТО или участии близких родственников, общественно-политической обстановке в Украине и сотрудничестве со структурами Службы безопасности Украины. Также представители российских спецслужб отбирают и проверяют содержание и контакты мобильного телефона.

«В ходе бесед с гражданами Украины, которые задерживались на территории РФ, стало известно о неоднократных попытках сотрудников ФСБ РФ склонить их к конфиденциальному сотрудничеству или заставить признаться в разведывательной деятельности в пользу Украины. Многие из них рассказывали о применении против них физической силы, в том числе для того, чтобы последние признались в преступлениях, которых они не совершали (например, кража)», - подытожил Слободян.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

56
Теги
Ботинки зимние