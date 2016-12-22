Госпогранслужба Украины в очередной раз рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Россию без лишней необходимости. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

«Граждане Украины, которые в силу обстоятельств вынуждены часто посещать Российскую Федерацию, жалуются на психологическое и даже физическое давление со стороны правоохранительных органов страны-агрессора», - отметил он.

По его словам, спецслужбы РФ ведут учет граждан Украины, которые постоянно ездят в Россию с помощью пограничной базы «Каскад-Поток».

Слободян подчеркнул, что в зоне риска находятся лица, которые постоянно пересекают украинско-российскую границу по частным делам, имеют родственников в приграничных районах РФ или автомобиль российской регистрации.

«При срабатывании базы «Каскад-Поток», российские пограничники изымают у гражданина Украины паспорт и докладывают старшему смены или инициатору постановки на контроль. Личность и транспортное средство выводят из общего потока для ожидания прибытия инициатора», - рассказал пресс-секретарь.

Он также добавил, что в ходе опроса спецслужбы запугивают украинских граждан и угрожают запретить въезд на территорию РФ. Иногда встречаются случаи вымогательства денежных средств. В основном задаются вопросы о личном участии в АТО или участии близких родственников, общественно-политической обстановке в Украине и сотрудничестве со структурами Службы безопасности Украины. Также представители российских спецслужб отбирают и проверяют содержание и контакты мобильного телефона.

«В ходе бесед с гражданами Украины, которые задерживались на территории РФ, стало известно о неоднократных попытках сотрудников ФСБ РФ склонить их к конфиденциальному сотрудничеству или заставить признаться в разведывательной деятельности в пользу Украины. Многие из них рассказывали о применении против них физической силы, в том числе для того, чтобы последние признались в преступлениях, которых они не совершали (например, кража)», - подытожил Слободян.