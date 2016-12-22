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Государственная фискальная служба провела корпоративную вечеринку в отдельном павильоне на киевском ВДНХ. Об этом в Facebook написал журналист Дмитрий Гнап.

«Война, бюджет, «ПриватБанк»... А вот посмотрите: люди гуляют. Сегодня Государственная фискальная служба с размахом зафигачила корпоратив. Сняли целый павильон на ВДНХ. Еда была от «Мировой карты». Развлечения: шоу «Вартові мрій», выступления поп-звезд», - рассказал журналист.

По информации Гнапа, гуляли на корпоративе около тысячи работников ГФС.

«Гуляло около 1000 работников ГФС. Еще раз: тысяча гостей. Прикиньте себе расходы. Лично Насиров открывал праздник. Все в лучших прожорливых традициях Клименко», - подытожил журналист.
ForUm

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