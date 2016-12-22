Сегодня, 22 декабря, на территорию Донбасса прибыл очередной 59-й так называемый гуманитарный конвой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь Олег Слободян.

«В период с 5:45 до 7:00 через российские пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» на въезд в Украину последовали две колонны т.н. «гумконвоя» в составе 46 автомобилей. Поскольку перемещение «гумконвоя» происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей, контроль украинской межведомственной группой осуществлялся только путем визуального наблюдения без выполнения контрольных функций», – говорится в сообщении.

По информации Слободяна, автомобили преимущественно якобы везли продукты питания, медикаменты и подарки.

«Особенностью 59-го «гумконвоя» является то, что количество грузовиков не соответствует тому, что было заявлено ​​в предварительной ноте МИД РФ. В частности там говорилось о 40 автомобилях, на самом деле в Украину на временно неподконтрольном участке их въехало 46», – сказано в сообщении.