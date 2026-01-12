«Батьківщина» та рух #SaveФОП підписали меморандум про співпрацю для захисту ФОПів

Партія «Батьківщина» та загальнонаціональний рух #SaveФОП оголосили про початок стратегічного партнерства у сфері захисту малого підприємництва. Сторони підписали Меморандум про співпрацю, який передбачає спільні дії проти запровадження владою 20% ПДВ для фізичних осіб-підприємців.

Передусім команда Юлії Тимошенко та активісти #SaveФОП мають намір просувати законопроєкт №14295, ініційований фракцією «Батьківщина», який передбачає мораторій на підвищення податків для ФОПів та заборону введення нових податкових зобов’язань. Крім того, було розроблено петицію до президента щодо мораторію на ухвалення законодавчих змін, які збільшують податкове навантаження на малий бізнес. Всеукраїнський збір підписів на підтримку цієї ініціативи довелось публікувати на сторонньому онлайн-ресурсі https://pdv-fop.net/, тому що на офіційному сайті президента її двічі блокували.

Після підписання Меморандуму про співпрацю Юлія Тимошенко вкотре наголосила, що запровадження ПДВ для ФОПів – це вбивство середнього класу та загроза економічній стабільності в Україні.

«Нам треба об’єднатися, щоб дотиснути владу й зупинити це безглузде і небезпечне рішення», – переконана лідерка «Батьківщини».

За словами Юлії Тимошенко, для неї захист ФОПів – справа принципу, адже саме її команда запровадила та розвивала спрощену систему оподаткування для малого бізнесу.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко розкритикувала ідею влади запровадити ПДВ для ФОПів. За її прогнозами, внаслідок ця «новація» призведе до закриття 1 770 000 малих бізнесів.