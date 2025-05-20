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Культура

Для серіалу про "Гаррі Поттера" будують ціле місто за 1,2 млрд доларів

Для серіалу про "Гаррі Поттера" будують ціле місто за 1,2 млрд доларів

Для зйомок нового серіалу про "Гаррі Поттера" студія Warner Bros. будує повнофункціональне "міні місто" вартістю $1,25 млрд, пишуть видання Collider та The Sun.

Амбітний майданчик, розташований на студії Leavesden Studios у Великій Британії, включатиме нові дороги, багатоповерхові паркінги, величезні ангари для зйомок та безліч допоміжних приміщень, необхідних для підтримки виробництва такого масштабу.

Як пишуть ЗМІ, продюсери будують не лише декорації, а й школу для юних акторів, що дуже важливо з огляду на довгостроковість зйомок. Також у місті буде медичний центр і спеціальні приміщення для тварин, які братимуть участь у серіалі: від сов і щурів до коней і павуків.

Джерело повідомило, що місто функціонуватиме як “невеликий мегаполіс, який не лише забезпечить декорації для шоу, але й надасть всі умови, необхідні для величезного акторського складу та знімальної групи”.

For-ua.com нагадує, що нещодавно телеканал HBO підтвердив імена перших шістьох акторів, які зіграють викладачів Гоґвортсу у майбутньому серіалі. Хто втілить головних героїв – Гаррі Поттера, Герміону Грейнджер та Рона Візлі – наразі невідомо.

Зйомки серіалу розпочнуться влітку 2025 року, а його прем’єра запланована на кінець 2026-го – початок 2027 року.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

серіалНовини шоу-бізнесаГаррі Поттер
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