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Дімітрій Циргаія почав з того, що викрав гуманітарну допомогу, зібрану для людей, які тікали від війни, пише "Крітіка.ньюз".

В одному з невеликих населених пунктів на заході України 25-річний чоловік організував викрадення прямо зі складського приміщення. Туди місцеві приносили не тільки одяг та ковдри, але й коштовне медичне приладдя. Дімітрій Циргаія виніс все, що було запаковано в спеціальні бокси з написом «Допомога». А після того підключив до оборудки й свою матір – Лали Шенгелія долучилася до розкрадання вже на наступному етапі. Разом родина розробила цілий план, як заволодіти партією гуманітарної допомоги від Європи, яку відправляли для українських військових. Матір зловмисника прописана в Харкові по вулиці Кузнецькій, 23. Їй належить автомобіль BMW X5. Саме на цій автівці з чергового складського приміщення вночі вивозили турнікети та засоби особистого захисту, призначені для відправки на передову. Далі планували продати все вкрадене, та можливо встигли частково це зробити.

 А коли допомоги від мами Дімітрію стало замало, він залучив ще одного помічника. Ним став Данило Сепік з Харківської області. Хлопцю всього двадцять два роки, він з Тавільжанки, це Двурічанський район. Але провінційне походження не завадило йому стати помічником досвідченого афериста та шахрая Дімітрія Циргаія. Ще три роки тому Сепік шукав собі роботу - в резюме вказував, що має диплом Національного університету імені Каразіна та  вміє переконувати, знаходити компроміс, а серед особистих якостей відзначав стресостійкість. Все це згодилося йому в злочинній діяльності, до якої його залучив Дімітрій Циргаія.

Їхня злочинна діяльність і досі не зупинена, за попередніми даними, Дімітрій Циргаія разом з 54-річною матір’ю Лали Шенгелія та молодим помічником Данилом Сепіком задіяні ще в низці шахрайських схем, пов’язаних в тому числі з обманом людей, які платили гроші, щоби виїхати з окупованих територій, але були ошукані невідомими.

 

 

 
ForUm

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