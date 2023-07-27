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Щороку в Україні все більше розвивається байсікл культура. На вулицях міст з'являються велодоріжки та велопарки, а вибір двоколісного транспорту зростає у геометричній прогресії. Якщо говорити про найбільш популярні види байків, провідні місця в більшості рейтингів займуть гірські велосипеди https://veloplaneta.ua/gornye. Широкий вибір маунтинбайків відомих брендів ви знайдете в інтернет-магазині Veloplaneta, ми розповімо про їх особливості, а також розберемо плюси та мінуси велетнів для їзди бездоріжжям.

Відмінні риси гірських велосипедів

Ось кілька маркерів, які визначають відмінність маунтінбайків від інших модифікацій велосипедів:

 

  • жорстке сідло – м'яке сідло забезпечує комфорт лише під час коротких велопрогулянок, тоді як для екстремальної їзди потрібне жорстке покриття;

  • висока рама - труба розташовується високо, що надає байку додаткову міцність і дозволяє витримувати серйозні навантаження;

  • середні колеса – маунтинбайку не потрібні більше колеса, оскільки це значно знижує маневровість транспорту;

  • широкі шини – гума також оснащується протекторним малюнком, що забезпечує краще зчеплення різних дорогах;

  • занижене кермо - кермо в гірських великах розташоване нижче, ніж у сітібайках, що необхідно для спортивної посадки;

  • амортизатори – більшість велосипедів для їзди бездоріжжям комплектуються амортизаторами, які встановлюються на вилці.

 

Такі особливості конструкції дозволяють гірським велосипедам з гідністю долати різні перешкоди у вигляді «рваного» рельєфу та повного бездоріжжя.

Плюси та мінуси маунтинбайків

До переваг велосипедів даного типу варто віднести:

 

  • універсальність – на таких великах ви зможете з однаковим успіхом подолати чималі відстані за міст та в його межах;

  • надійність – гірські байки витримують набагато більші навантаження, ніж інші модифікації;

  • вибір – сьогодні на ринку можна знайти безліч якісних велосипедів для бездоріжжя за розумною ціною;

  • апгрейд – ви завжди зможете переробити маунтінбайк у міську модифікацію (заміна гуми, сідла), але не навпаки.

 

З мінусів таких моделей можна відзначити відносно велику вагу (13-14 кг) та високу вартість у порівнянні з міським транспортом. При цьому ви зможете заощадити на ремонті, обслуговуванні та необхідності купувати другий велосипед.

 
ForUm

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