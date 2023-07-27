Щороку в Україні все більше розвивається байсікл культура. На вулицях міст з'являються велодоріжки та велопарки, а вибір двоколісного транспорту зростає у геометричній прогресії. Якщо говорити про найбільш популярні види байків, провідні місця в більшості рейтингів займуть гірські велосипеди

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. Широкий вибір маунтинбайків відомих брендів ви знайдете в інтернет-магазині Veloplaneta, ми розповімо про їх особливості, а також розберемо плюси та мінуси велетнів для їзди бездоріжжям.