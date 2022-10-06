По данным журналистских расследований к похищению людей на Майдане в 2014 году причастен Александр Модлицкий, известный в столице по кличке Красномордый. Его знают как адвоката — мошенника и близкого друга криминального авторитета Юрия Ериняка (Молдована), сообщают «Версии».

В январе 2014 года «Мерседес» Модлицкого, который опознали по номерным знакам, причастен к похищению активистов Майдана с Октябрьской больницы — в том числе и нынешнего народного депутата Игоря Луценко и замученного до смерти Юрия Вербицкого.

Предположительно, что сам Модлицкий только давал указания, а непосредственно похищениями занимался некий Михаил Помогайбо (кличка Моня).

"Его (Моню) считают «отморозком» даже свои. В 2014 году он был в зоне АТО, ои постоянно рассказывал о героической истории неравного противостояния против 70 танков и 60 БТРов. До сих Помогайбо поддерживает тесные отношения с соратниками Ляшко (Олег Ляшко — лидер Радикальной партии и нардеп прошлых созывов), в частности Дмитрием Линько, и это помогает ему избегать ответственности за похищение людей, вооруженные ограбления, наркотики и мошенничество — а именно в таких уголовных делах Моня проходит в качестве обвиняемог"о, — рассказал изданию один из источников на условиях анонимности.

Точные причины, по которым Модлицкий согласился участвовать в похищении активистов пока неизвестны. Возможно, Красномордый оказался замешанным в этом деле из-за того, что его сожительница на тот момент, Вика Кулик, была большим другом Артема Пшонки, народного депутата -регионала и сына одиозного Генпрокурора Виктора Пшонки. И сына, и отца до сих пор разыскивают правоохранительные органы.

Также по пока неподтвержденной официально информации. Модлицкий связан с нардепом двух предыдущих созывов Артуром Палатным, стоявшим на Майдане рядом с нынешним мэром Киева Виталием Кличко. Оба фигуранта (Модлицкий и Палатный) использовали для решения своих «проблем» одних и тех же титушек.

Также, Александр Модлицкий является другом «известного» псевдопатриота Михаила Маймана.

Модлицкий на сегодня является подозреваемым в уголовных производствах по фактам мошенничества.

"Не стоит верить этому человеку, так как он фигурирует в множестве уголовных производств, как подозреваемый в мошенничестве. И сейчас ведутся активные следственные действия. Ему скорее светит место в тюрьме, а не в прокурорском кресле", — подчеркнули источники издания в прокуратуре.

Напомним, друг Модлицкого Юрий Ериняк по кличке «Молдаван» — член известной крымской банды «Башмаки», организовавшей захват директора «Нефтегаздобычи» Олега Семинского по заказу Николая Рудьковского (бывшего министра транспорта, фигуранта уголовных производств), продажу компании Ринату Ахметову. Также Ериняка знают как спонсора РПЦ, Почаевского монастыря. Ему приписывают и «меценатство» в связке с агентом ФСБ Тимофеем Нагорным и их псевдонаставником Михаилом Моргулисом и многое другое.