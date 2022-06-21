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Букмекерская корпорация с российскими корнями 1XBet в разгар войны получила в Украине лицензию на букмекерскую деятельность. В содействии получению лицензии подозревают первого замглавы консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Бориса Баума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование InformNapalm.org.

Согласно публичным реестрам, "официальный" 1XBet работает в Украине от имени ООО "Твоя беттинговая компания". Именно это ООО получило лицензию на ведение букмекерской деятельности и организацию азартных игр. Собственником ее числится Сергей Петрович Цибин.

"Конечные собственники этого бизнеса с момента основания остаются трое россиян - Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин. Первая беттинговая платформа 1XBet была создана ими в Брянске", - говорится в расследовании.

По деятельности 1XBet в РФ было заведено уголовное дело и основатели якобы находятся в розыске. Позже дело закрыли, однако основатели компании проживают на Кипре.

1XBet неоднократно попадал в скандалы по всему миру. В частности, их деятельность была остановлена в Великобритании, в Кении. А в США Американская ассоциация кинематографистов обвинила 1XBet в спонсировании пиратства.

В свою очередь, журналисты отмечают, что получению лицензии в Украине компании способствовал Борис Баум. Как известно, он много лет работал топ-менеджером в энергетической компании VS Energy, которую до 2021 года контролировали российские бизнесмены Александр Бабаков (сейчас - депутат Госдумы), Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

По данным InformNapal, киевская прокуратура уже ведет следствие по деятельности "Твоей беттинговой компании".

 

 

 
ForUm

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