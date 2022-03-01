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Глава Сумской областной государственной администрации (ОГА) Дмитрий Живицкий сообщил, что из-за обстрела воинской части в Ахтырке погибли более 70 человек. Поисковые работы продолжаются.

«Вчера вражеская артиллерия накрыла воинскую часть. Продолжают доставать тела из-под завалов. Работают ГосЧС, добровольцы. Погибших много. Сейчас готовят места на кладбище – под 70 умерших украинских бойцов», - написал Живицкий.

Позже он уточнил, что погибшие есть и среди мирного населения.

Также Живицкий сообщил о многих погибших российских захватчиках.

«Тел россиян по городу было очень много, собираем. Сотрудники Красного Креста забирают их домой», - сказал глава ОГА.

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