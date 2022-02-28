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В Харьков в результате обстрелов российскими войсками в понедельник днем погибли 11 человек, десятки ранены, сообщил глава областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

«То, что сейчас происходит в Харькове, – это военное преступление! Это геноцид украинского народа. Российский враг обстреливает целые жилые районы Харькова, где нет критической инфраструктуры, где нет позиций ВСУ, в которые могли бы целиться россияне. Ведутся обстрелы в районах Алексеевка, Салтовка, Павлово Поле», - написал он.

Россия использовала тяжелое артиллерийское вооружение.

«Мы выстоим, жители Харьковской области, помогаем друг другу, мы едины!» - написал он.

Днем 28 февраля российская армия массировано обстреляла Харьков из РСЗО «Град», в результате обстрела погибли десятки людей, еще сотни получили ранения.
ForUm

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