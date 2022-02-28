Украинские пограничники, защищавшие о. Змеиный от российской армии и считавшиеся погибшими, живы и находятся в плену у россиян, сообщает пресс-служба Военно-морских Сил Вооруженных сил Украины.

«Относительно морских пехотинцев и пограничников, взятых в плен российскими оккупантами на острове Змеиный. Мы очень рады узнать, что наши собратья живы и с ними все хорошо! Но российская пропаганда пытается раскрутить «новость» о том, что якобы власти Украины «забыла» и «похоронила» своих подчиненных», - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что защитники украинского острова дважды отразили нападение российских оккупантов. За неимением боекомплекта они не смогли продолжить защиту острова.

Напомним, россияне требовали от украинских пограничников, которые несли службу на острове Змеиный, сдаться.

«Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар», - дважды повторяет противник

Дословно ответ украинских воинов: «Русский военный корабль, иди нах..й!».