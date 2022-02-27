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Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

«Населені пункти окуповані та майже знищені, російські окупанти майже зрівняли їх з землею. Від обстрілів окупантів масово постраждали приватні та багатоквартирні будинки, об'єкти інфраструктури. Люди постійно перебувають у підвалах. Ми не можемо провести евакуацію населення чи бодай завезти людям хліба і води. Немає комунікацій і можливості їх відновити», - написав він.

Гайдай звернувся до міжнародних гуманітарних організацій із закликом про допомогу.

Російські війська мають припинити обстріли і дати можливість законній українській владі надати допомогу населенню та запобігти гуманітарній катастрофі!
ForUm

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