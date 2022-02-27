Украина готовит иск в Международный суд ООН для полной компенсации убытков, нанесенных окружающей среде из-за обстрела нефтебазы в Василькове Киевской области, сообщил и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрилец.

«По предварительным оценкам, беспрецедентные экологические убытки от пожара на нефтебазе в с.Крячки Васильковской громады Киевской области составляют 810 млрд грн. Над точными расчетами сейчас работают специалисты Минприроды и Государственная экоинспекция. Но я уверен, что сумма будет только увеличиваться. Мы добавим ее в общую корзину нанесенных оккупантами убытков», – написал он.

При этом чиновник отметил, что сейчас экологическая ситуация контролирована и жизни и здоровью населения ничего не угрожает.

«А оккупанты обязательно заплатят за причиненный вред окружающей среде Украины и за все преступления против нашего государства», – подчеркнул глава Минприроды.

27 февраля примерно в час ночи вблизи с.Крячки Фастовского района в результате обстрела возникло возгорание хранилища с нефтепродуктами на базе «КЛО».

KLO в своем Facebook сообщила: «К большому сожалению, сегодня ночью российская армия ракетой атаковала нефтебазу KLO в Василькове. Нефтебаза разрушена».

При этом сеть отметила, что хранилища ее единственной нефтебазы были заполнены почти полностью.

Сотрудники нефтебазы KLO спасли 15 вагонов с дизельным горючим и 8 вагонов с газом в считанные минуты после удара ракетой российских войск.