Минобороны России впервые с начала военной операции сообщило, что среди российских военных есть погибшие и раненые.

«К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи», - заявил на брифинге официальный представитель министерства РФ Игорь Конашенков.

Также ведомство признало, что «немного» военнослужащих были захвачены в плен. Там заявляют, что к пленным украинские военные применяют пытки и истязания, передает Интерфакс.

25 февраля в минобороны заявляли, что «публикуются самые откровенные украинские фальшивки и о якобы многотысячных потерях российских военнослужащих, многих сотнях уничтоженной российской бронетехники и авиации» и что «это не соответствует даже биту реальной информации о происходящем».

Минобороны Украины обнародовало суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток 24,25,26 февраля – с начала захватнической войны Российской Федерации в Украине. Враг потерял 150 танков, более 700 бронированных машин и 4300 личного состава.