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Комендантский час в Киеве с 26 по 28 февраля будет действовать с 17:00 до 08:00.

Как пишет Украинская правда, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00.

Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля".

Кличко предупредил, что все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

Что предшествовало: С 24 февраля в Киеве введен комендантский час. До этого он действовал с 22:00 до 7:00.
ForUm

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