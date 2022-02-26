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В полночь закончились вторые сутки, как воины Вооруженных сил Украины героически сопротивляются русскому врагу после масштабного вторжения.

Как пишет Gazeta.ua, об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный в Facebook.

"Я благодарю каждого воина и всех, кто встал на защиту страны. Наши силы противовоздушной обороны демонстрируют настоящее военное мастерство, уничтожая современные самолеты и вертолеты противника, сбивая в небе крылатые ракеты. Это сотни спасенных жизней.

Спасибо Сухопутным войскам, ССО, ДШУ, Воздушным силам, ВМС, ГНСУ, Нацгвардии, Нацполиции, СБУ, разведке, ТРО, ГСЧС за то, что вгрызлись в нашу землю и превратили ее в ад для захватчика", - написал он.

Главнокомандующий подчеркнул, что российский враг не достиг поставленных ранее стратегических целей. Также Залужный напомнил план действий, увидев оккупанта:

"Его (врага. - Gazeta.ua) силы слабеют. Мы же с каждым часом крепнем. План действий простой: видишь, можешь – уничтожай! Не можешь – передай нам место нахождения врага".
ForUm

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