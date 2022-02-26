Укравтодор забезпечує управління дорогами державного значення. Ми оперативно спрямовуємо трафік в обхід небезпечних ділянок та формуємо коридори для евакуації, пише Укравтодор.

Державне агентство автомобільних доріг України забезпечило блок-пости на підходах до Києва. Вони надійно укріплені. За необхідності, дорожники збільшать мережу блок-постів.

«Наші зусилля зараз спрямовані на допомогу мирному населенню. Жінки, діти, літні та хворі люди першочергово потребують безпечного шляху до укриттів. Наша команда розробляє маршрути в обхід місць, де тривають бої та обстріли, та скеровуємо транспорт цивільних подалі від небезпеки» - Олександр Кубраков.

Водночас вживаємо заходи для блокування руху ворога. Дорожники обстежують та знищують мітки на інфраструктурі, які залишають загарбники. Ми закликаємо громадян допомогти нам: замазувати смолою, брудом, засипати землею позначки, які використовують диверсанти. Про кожну мітку, наголошуємо, потрібно повідомляти поліцію.