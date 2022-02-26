По состоянию на третий день войны России против Украины противник несет большие потери в живой силе. Известно о ликвидации более 3 500 российских военных, почти 200 человек взяли в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире марафона украинских каналов.

"Сегодняшняя ночь показала, что никаких шансов у Российской Федерации точно нет и не будет…. По состоянию на сегодняшнее утро, имеем немного более 3 500 погибших россиян и чуть менее 200 пленных", - отметил он.