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Киевская городская государственная администрация обратилась к жителям столицы с просьбой по возможности проверить крыши многоэтажных домов на наличие меток для целей российских агрессоров и уничтожить эти знаки.

«Городская власть обращается к жителям многоэтажных домов, имеющих доступ к выходу на крыши, с просьбой срочно проверить крыши на наличие меток. В случае, если будут обнаружены какие-то отметки, просим засыпать их землей или чем-нибудь накрыть», - говорится в сообщении на Телеграм-канале КГГА в пятницу.
ForUm

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