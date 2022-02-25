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Инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун взорвал Генический автомобильный мост, чтобы остановить врага, и погиб, сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Чтобы остановить продвижение танковой колонны, было принято решение на подрыв Генического автомобильного моста.

Выполнить эту задачу вызвался инженер отдельного батальона матрос Скакун Виталий Владимирович. Мост был заминирован, но уйти оттуда он не успел.

По словам побратимов, Виталий вышел на связь и сообщил о том, что взрывает мост. Сразу же раздался взрыв. Защитник погиб.

Его героический поступок значительно замедлил продвижение врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону.
ForUm

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