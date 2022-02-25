Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал Ставку Верховного главнокомандующего. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.
Ставку Верховного главнокомандующего возглавил президент Украины Владимир Зеленский, координатором назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Деятельность Военного кабинета СНБО прекращается. Кабинету министров Украины, Генштабу ВСУ, Госуправлению делами поручено обеспечить оборудование рабочих мест выполнения функциональных обязанностей оперативным составом пунктов управления в возможных местах развертывания Ставки.
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