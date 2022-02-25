также в разделеПолитика
Москва готова обсуждать с Киевом нейтральный статус Украины 322
С граждан Украины, готовых защищать страну в рядах Сил ТрО, снимут санкции 86
Зеленский: Враг понес серьезные потери 492
У Зеленского сообщили о более чем 40 погибших в боях 78
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией 930
Боррель пригрозил РФ «беспрецедентной изоляцией» 69
В Венгрии назвали причину стягивания военных на границу с Украиной 191
Путин объявил войну еще 21 февраля, но видео показали только 24-го 275
Байден выступил из спецзаявлением из-за начала войны 250
Путин требует от украинских военных немедленно сложить оружие 448
Глава Минобороны Британии припомнил Путину историю о царе Николае I и Крымской войне 117
МИД Китая: Тайвань – не Украина 305
Боррель: Беларусь теряет суверенитет и превращается в сателлита России 46
Зеленский: Шаги ВСУ по защите Украины будут знать только я и наша армия 145
ООН: События на Донбассе – не геноцид, российские войска – не миротворцы 50
Лукашенко призвал украинцев «отмахнуться от заокеанских хозяев» 57
«Запад дал Кремлю то, что ему и было нужно»: мировые СМИ о конфликте вокруг Украины 391
В случае вторжения РФ в Украине сразу введут военное положение 132

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал Ставку Верховного главнокомандующего. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Ставку Верховного главнокомандующего возглавил президент Украины Владимир Зеленский, координатором назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Деятельность Военного кабинета СНБО прекращается. Кабинету министров Украины, Генштабу ВСУ, Госуправлению делами поручено обеспечить оборудование рабочих мест выполнения функциональных обязанностей оперативным составом пунктов управления в возможных местах развертывания Ставки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

62
Теги