Трое жителей Киева ранены в результате попадания обломков ракеты в жилой дом на улице Кошице, 7-А, один из них в тяжелом состоянии, сообщил мэр Виталий Кличко.

«По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии, в результате попадания обломков ракеты в жилой дом на улице Кошица, 7-я. Скорые везут людей в больницы. На месте работают все аварийно-спасательные службы. Дом пылает, есть угроза разрушения», – написал Кличко.