В результате российского военного вторжения 24 февраля погибли 57 украинцев, еще 169 получили ранения, сообщила пресс-служба Минздрава.
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В результате российского военного вторжения 24 февраля погибли 57 украинцев, еще 169 получили ранения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время
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Терроборона на Сумщине отразила атаку РФ0
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На Киевщине упал военный самолет ВСУ405