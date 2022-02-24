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В результате российского военного вторжения 24 февраля погибли 57 украинцев, еще 169 получили ранения, сообщила пресс-служба Минздрава.
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