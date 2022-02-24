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Чернобыльская АЭС, которая в четверг была захвачена российским войсками, является одной из серьезнейших угроз Европе сегодня, говорится в комментарии советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

«После жестокого боя наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из серьезнейших угроз Европе сегодня», - написал он.

«Зная привычки россиян, наверняка они уже готовят провокационные вещи на ЧАЭС. Или воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти опаснейшие объекты», - считает Подоляк.
ForUm

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