Российские оккупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен.
Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады, сообщил Главнокомандующий ВСУ.
Старшина Буйничев Константин Сергеевич. 74 мотострелковая бригада, Кемеровская обл.
«Обучение было в Ельне, вчера узнали о наступлении на Украину, думали, что будут возвращаться домой. Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию», - заявил он.
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