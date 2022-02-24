По состоянию на 17:00 24 февраля противник продолжает агрессивные действия по всей линии общей границы.
С аэродромов Республики Беларусь выполняет демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы.
На Сиверщине противник остановлен по реке Уж в районах Большие Осняки, Ровнополье, ведется танковый бой.
Подразделения первой отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины в районе Батурина и в окрестностях Чернигова остановили колонны бронированной техники врага.
Противник предпринял попытку высадки тактического десанта вдоль киевского водохранилища.
20 вертолетов КА-52 и Ми-8 Российской Федерации взорвали десант на аэродроме Гостомель. Ведется сражение.
Национальная Гвардия Украины вступила в сражение в районе города Припять. Противник взорвал тактический десант в Бессарабском и Таврическом операционных районах.
После неудачной попытки высадки десанта и неудачного ракетного удара вражеский ракетный крейсер «Москва» начал обстрел острова Змеиный.
Смешанная колонна техники до 300 единиц приблизилась к населенному пункту Конотоп. Механизированные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой. Войска противника остановлены в районах населенных пунктов Гремяч и Кролевец.
В донецком оперативном районе защитниками Украины восстановлено положение по всей линии столкновения. Ведутся бои в направлении Мариуполя.
Силами группировки войск «Юг» организована оборона и ведется оборонная операция по рубежу населенных пунктов Абрикосовка, Рыково, Азов.
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