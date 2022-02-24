Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Он будет действовать с 22:00 – до 7:00, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Это – вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы. Общественный транспорт во время коменданского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны как укрытие в круглосуточном режиме, – отметил мэр. – Просьба ко всем киевлянам вовремя возвращаться домой. При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность», – подчеркнул Кличко.

Напомним, около 5:00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью. Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника.