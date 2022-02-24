Российские войска в четверг захватили ряд населенных пунктов Херсонской области, среди которых Геническ, Олешки, Каховка и другие, сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

По данным от РГА в телефонном режиме:

Генический район: все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в самом городе Геническ, в окрестностях блокпосты с российскими войсками. Проводят проверку выезжающих на принадлежность к Вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

Скадовский район: колонна военной техники стоит в районе Широкое, не двигается. В городе Скадовске войска отсутствуют. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

Бериславский район: большая колонна бронетехники пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Великой Александровки. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Относительно пребывания техники в Бериславе точная информация отсутствует.

Каховский район: военная техника стоит в городе Новая Каховка. Захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

Херсонский район: Информация частичная. Олешки под контролем российских войск. Уничтожены военные объекты авиацией противника. Переправа через Днепр под контролем захватчиков.

Служба ГосЧС переведена в режим повышенной готовности. Работают посменно. Все районные управления работают в таком же режиме. Держат постоянную связь с медицинской службой. По словам начальника ОКЦ, реагируют на все вызовы. Нехватки сил и средств нет.