Войска РФ с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
«Важная информация о российском вторжении! Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС. Нацгвардейцы, охраняющие хранилище небезопасных радиоактивных отходов, оказывают упорное сопротивление», - написал он в Telegram.
Геращенко подчеркнул, что «если в результате ударов артиллерии противника будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС!».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время