Российские войска взяли под контроль участок трассы М02 «Киев-Москва» в Сумской области, идут бои в Ахтырке, сообщил глава областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.
«Ситуация сегодня на территории Сумской области сложная. Сейчас идут бои в городе Ахтырка, в Конотопе был бой, возле Сум, город Глухов прошли «транзитом»… Российские войска контролируют трассу от границы с РФ – трассу Киев-Москва – до Черниговской области, до Батурина точно», - сказал Живицкий.
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