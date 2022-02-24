Российские оккупационные войска по состоянию на 13:00 24 февраля нанесли более 30 ударов крылатыми ракетами «Калибр», РСЗО, авиацией и артиллерией по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины, сообщил Генштаб ВСУ.

«По состоянию на 13:00 24 февраля вооруженными силами государства-агрессора Российской Федерации нанесено более 30 ударов крылатыми ракетами «Калибр», РСЗО, авиацией и артиллерией по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины. Противник продолжает наступление при поддержке армейской авиации с пересечением Украинской границы на направлениях Армянск-Херсон, Чаплинка-Каховка», - говорится в сообщении.

Наблюдается работа диверсионно-разведывательных групп в Бессарабском операционном районе и в Черноморской операционной зоне. Группировка Объединенных сил перешла к ведению оборонительной операции, сообщили в Генштабе.

В частности, определенные оперативные группировки войск осуществили перегруппировку и перемещение в районы выполнения задач для эффективного отпора российской агрессии. Оперативно-тактические группировки ведут оборонительные бои на всех направлениях выдвижения противника, заверили в пресс-службе.

Напомним, около 5:00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью. Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника.

ВСУ сбили 7 самолетов и 1 вертолет ВС Российской Федерации. В городе Счастье уничтожено 50 российских оккупантов, вблизи Харькова – 4 танка врага.