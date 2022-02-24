В селе Липецкое Подольского района в результате атаки на воинскую часть погибли 18 человек, сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации.
Как сообщают в Главном управлении ГосЧС Украины в Одесской области, по состоянию на 11:00 силами спасателей из-под завалов спасены 6 человек, госпитализированы в Подольскую городскую больницу. Один из спасенных, к сожалению, скончался в больнице».
Отмечается, что среди погибших 8 мужчин и 10 женщин.
На месте продолжается разбор завалов.
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